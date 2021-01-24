В Мурманске открыли шесть пунктов вакцинации от COVID-19

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В Мурманске открыли шесть медпунктов, где можно сделать прививку от COVID-19.
В Мурманске открыли шесть пунктов вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.

«Записаться на прививку на сайте госуслуги можно даже в выходные. Информация свободных «номерков» обновляется регулярно. Удобно выбрать подходящее время и день для вакцинации», — заявили в штабе.

Прививочные кабинеты открываются на базе лечебных учреждений. Список будет обновляться.

Ранее иммунолог Валерий Черешнев в беседе с URA.RU дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.

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