В Башкирии оценили ситуацию с пандемией
- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональный оперштаб.
С начала пандемии диагноз подтвердился у 23 074 человек. Вылечились 17 387 заболевших, в том числе 53 — за последние 24 часа.
Лечение проходят 5514 пациентов.
Также стало известно, что в Приморском крае за сутки зафиксировали 220 случаев коронавируса. Всего заболели 34 835 человек, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.
Количество выздоровевших выросло на 130 и достигло 26 177.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева рассказала об отличиях обычной пневмонии от пневмонии при COVID-19.