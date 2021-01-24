В Башкирии оценили ситуацию с пандемией

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За сутки в Башкирии зарегистрировали 168 случаев COVID-19.
В Башкирии оценили ситуацию с пандемией
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии диагноз подтвердился у 23 074 человек. Вылечились 17 387 заболевших, в том числе 53 — за последние 24 часа.

Лечение проходят 5514 пациентов.

Также стало известно, что в Приморском крае за сутки зафиксировали 220 случаев коронавируса. Всего заболели 34 835 человек, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

Количество выздоровевших выросло на 130 и достигло 26 177.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева рассказала об отличиях обычной пневмонии от пневмонии при COVID-19.

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