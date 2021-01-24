Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на данные региональной администрации.
Всего на территории области зарегистрирован 22 441 заболевший. Выздоровели 19 729 пациентов с коронавирусом, в том числе 152 — за 23 января.
В лабораториях провели 2595 исследований на COVID-19 за последние 24 часа.
Также стало известно, что новые заболевшие коронавирусом выявлены в 34 территориях Пермского края. Лидером по числу инфицированных стала Пермь, где COVID-19 диагностировали у 150 человек, передаёт kp.ru.
Всего к 24 января Роспотребнадзор подтвердил 37 477 случаев коронавируса в регионе.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева рассказала об отличиях обычной пневмонии от пневмонии при COVID-19.