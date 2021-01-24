Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки во Владимирской области выявили 155 случаев COVID-19.
Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает tv-mig.ru со ссылкой на данные региональной администрации.

Всего на территории области зарегистрирован 22 441 заболевший. Выздоровели 19 729 пациентов с коронавирусом, в том числе 152 — за 23 января.

В лабораториях провели 2595 исследований на COVID-19 за последние 24 часа.

Также стало известно, что новые заболевшие коронавирусом выявлены в 34 территориях Пермского края. Лидером по числу инфицированных стала Пермь, где COVID-19 диагностировали у 150 человек, передаёт kp.ru.

Всего к 24 января Роспотребнадзор подтвердил 37 477 случаев коронавируса в регионе.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева рассказала об отличиях обычной пневмонии от пневмонии при COVID-19.

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