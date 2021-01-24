В Петербурге задержан напавший на сотрудников ДПС мужчина

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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который подозревается в нападении на сотрудников ДПС на Сенатской площади 23 января.
В Петербурге задержан напавший на сотрудников ДПС мужчина
  • РИА Новости

«По горячим следам задержан злоумышленник, напавший на сотрудников ДПС на Сенатской площади», — приводит сообщение МВД РИА Новости.

Его задержали около 02:00 рядом с местом жительства.

«Он работает IT-специалистом в коммерческой фирме. Днём 23 января мужчина запрыгнул на эвакуатор, а когда один из инспекторов ДПС попытался его оттуда снять, ударил полицейского. При попытке задержания злоумышленник ударил ещё одного полицейского и скрылся. Обоим сотрудникам полиции потребовалась медицинская помощь», — заявили в ведомстве.

23 января следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейских во время несогласованной акции в Санкт-Петербурге.

Также следователи во Владивостоке возбудили два уголовных дела по факту применения насилия в отношении представителя власти на несогласованной акции.

Кроме того, уголовные дела из-за противоправных действий и насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов возбуждены в Москве.

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