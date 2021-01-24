Все задержанные в Москве несовершеннолетние переданы родителям

Все несовершеннолетние, задержанные на несанкционированной акции в центре Москвы 23 января, отпущены и переданы родителям, никому из детей медицинская помощь не потребовалась. Об этом сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

«Всех несовершеннолетних, задержанных в ходе участия в несанкционированной акции 23 января, отпустили из отделений полиции после приезда их родителей. Никого из детей не держали там. Как мне известно, за медицинской помощью никто не обращался, травм у несовершеннолетних нет», — цитирует её РИА Новости.

Как ранее рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова, по предварительным данным, по всей стране были задержаны около 300 несовершеннолетних в различных регионах.

По данным МВД, в несанкционированной акции принимали участие около 4 тыс. человек.

Следственный комитет в Москве возбудил уголовные дела по фактам противоправных действий, в том числе о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов.