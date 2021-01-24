Юрист рассказал о новых штрафах для автомобилистов в 2021 году

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Управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин в беседе с агентством «Прайм» рассказал о новых штрафах для автомобилистов в 2021 году.
Юрист рассказал о новых штрафах для автомобилистов в 2021 году
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

По его словам, в КоАП России внесена новая норма «Нарушения требований в области благоустройства территории, совершённые с использованием транспортных средств», которая предусматривает предупреждение или штраф от 1 до 3 тыс. рублей за оставление разукомплектованных или брошенных автомобилей.

Кроме того, вводится штраф до 2 тыс. рублей за мойку автомобиля в запрещённых местах, а также штраф от 1,5 до 4  тыс. рублей за остановку или проезд по газонам, цветникам или зелёным насаждениям.

Как рассказал юрист, штраф будет начисляться также за остановку, стоянку и проезд по детским игровым и спортивным площадкам и составит от 2 до 5 тыс. рублей.

В случае отказа водителя от медосвидетельствования и наличия в салоне несовершеннолетнего может грозить штраф в 50 тыс. рублей и лишение прав на срок от двух до трёх лет.

«Новости касаются и порядка техосмотра: самая устрашающая часть реформы перенесена ещё на год — штраф в 2 тыс. рублей за каждый день езды без диагностической карты появится только в марте 2022 года. Однако изменилась периодичность для техосмотра: новые автомобили не проходят его первые четыре года, а по прошествии периода нужно будет проходить его раз в два года, а для машин старше 10 лет — каждый год», — сообщил Редин.

Так, в 2021 году необходимо пройти техосмотр автомобилям 2017-го, 2015-го, 2013-го, 2011-го годов выпуска или старше.

За получение фальшивой карты предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тысяч. рублей или до одного года лишения свободы.

С 10 января в России вступил в силу новый штраф для автомобилистов — за неоплаченный проезд по платным дорогам.

Заместитель главного редактора радио «Автодор», автоэксперт Сергей Смирнов в беседе с Newinform прокомментировал предложение Минюста добавить в проект нового КоАП норму, согласно которой российских водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года.

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