Эксперт прокомментировал идею лишать прав за три грубых нарушения ПДД

Заместитель главного редактора радио «Автодор», автоэксперт Сергей Смирнов прокомментировал предложение Минюста добавить в проект нового КоАП норму, согласно которой российских водителей смогут лишать прав за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года.

В беседе с Newinform он заявил, что по большому счёту любое нарушение правил дорожного движения может повлечь довольно серьёзные последствия.

«Если мы говорим о превышении скорости более 60 км/ч, то это достаточно редкое явление на дорогах, по этому составу значительного количества нарушителей выявлено не будет», — считает он.

Что касается выезда на встречную полосу и проезда на запрещающий сигнал светофора, то, по словам эксперта, нужно понимать, что за первое нарушение предусмотрен или штраф в размере 5 тыс. рублей, или лишение права управления, а за повторный проезд на красный свет уже установлено довольно серьёзное наказание — также в виде лишения права управления.

«Дополнительно собираются наказывать водителей, если в течение года будет совершено три подобных нарушения. Честно говоря, не знаю, насколько это повлияет на дорожную безопасность и на поведение самих водителей», — сказал Смирнов.

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