В России ввели новый штраф для автомобилистов

В России с 10 января вступил в силу новый штраф для автомобилистов — теперь неоплаченный проезд по платным дорогам стал наказуем. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ дополняет КоАП новой статьей 12.21.4 «Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог».

Отмечается, что за подобное нарушение вводится штраф для водителей легковых автомобилей — в размере 1,5 тысяч рублей, для водителей автобусов и грузовиков — в размере 5 тысяч рублей.

В документе подчёркивается, что «нарушители, оплатившие штраф не позднее 20 дней со дня вынесения постановления по делу об административном правонарушении, освобождаются от административной ответственности, а дело о нарушении подлежит прекращению».

Ранее сообщалось, что МВД России в ближайшее время запустит в интернете базу данных о злостных нарушителях правил дорожного движения.