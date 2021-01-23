Диетолог рассказала о полезных завтраках

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала о полезных завтраках.
Диетолог рассказала о полезных завтраках
  • Pixabay

В беседе с Nation News она отметила, что на завтрак нельзя есть колбасу или ветчину. По словам эксперта, в полуфабрикатах много консервантов и красителей, которые оказывают негативное влияние на работу всех органов.

«Бутерброды всегда делаются из белого хлеба, который является источником клейковины, что также негативно сказывается на микрофлоре кишечника. Бутерброды нельзя есть на завтрак. Но можно заменить белый хлеб на цельнозерновой, который не содержит в составе дрожжи и сахар», — заявила Дюваль.

Она отметила, что колбасу можно заменить на отварную грудку или индейку.

Как считает эксперт, более полезным бутерброд получится благодаря овощам, зелени, авокадо или яйцу.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.

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