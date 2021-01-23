Диетолог оценила необходимость обезжиренных молочных продуктов в пандемию
- РИА Новости
«Обезжиренные молочные продукты вообще нехороши во время вирусных инфекций, в такие периоды следует употреблять полужирные. Насыщенные жиры обеспечивают клеточный иммунитет даже на уровне альвеолярного аппарата лёгких», — заявила она в беседе с Nation News.
По её мнению, полезны натуральные продукты, которые хорошо усваиваются, например, мясо птицы, рыба, салаты из овощей и зелени, орехи.
Как считает Королёва, также нужны полезные жиры и источники полноценного белка. В первом случае речь идёт о рыбах северных морей, авокадо и нерафинированных растительных маслах, во втором — о полужирном мясе птицы и говядине, рыбе, бобовых.
В качестве гарниров эксперт советует употреблять овощные и зелёные салаты.
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