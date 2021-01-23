В Кировской области оценили ситуацию с пандемией

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В Кировской области за сутки выявили 205 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В Кировской области оценили ситуацию с пандемией
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Уточняется, что в больницах находятся 3376 пациентов с коронавирусом, у 2732 из них — осложнение в виде пневмонии. В стационарах также лежат 409 человек с «диагностическими» пневмониями. Почти 9 тыс. заболевших лечатся дома.

Также стало известно, что в Сахалинской области зарегистрировали 119 случаев COVID-19 за последние 24 часа. Выздоровели 176, передаёт astv.ru.

Всего в регионе выявлены 18 954 заболевших, выздоровели 15 957. На лечении 2973 пациента.

Ранее иммунолог Валерий Черешнев дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.

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