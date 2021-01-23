В Карелии прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Карелии выявили 269 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, заявили в региональном оперативном штабе.

Об этом сообщает karelinform.ru.

За это же время в регионе выздоровели 302 заболевших.

Отмечается, что количество выявленных случаев коронавируса в республике — 5485,9 на 100 тыс. населения.

Также стало известно, что в Ставропольском крае общее число выздоровевших от COVID-19 достигло 36 640. Об этом пишет pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. За последние 24 часа там выздоровели 312 человек.

Как напомнил глава региона, наряду с вакцинацией, сдержать распространение заболевания помогает профилактика.

Ранее иммунолог Валерий Черешнев дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.