Около 30 школьников на Кубани обратились к медикам с отравлением
- РИА Новости
«Установлено, что отравление детей предварительно произошло во время обеда в школе. К настоящему моменту в больницу обратились 29 человек, их жизнью и здоровью ничего не угрожает. Госпитализированных нет», — приводит сообщение Интерфакс.
Прокуратура намерена проверить соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, организацию детского питания, а также качество оказания услуг поставщиком.
Ранее в подмосковной Электростали 14 учеников школы обратились к врачу из-за отравления.