Около 30 школьников на Кубани обратились к медикам с отравлением

Около 30 учеников школы №57 в станице Троицкой Крымского района Краснодарского края обратились к медикам с признаками отравлением, сообщили в Крымской межрайонной прокуратуры.

«Установлено, что отравление детей предварительно произошло во время обеда в школе. К настоящему моменту в больницу обратились 29 человек, их жизнью и здоровью ничего не угрожает. Госпитализированных нет», — приводит сообщение Интерфакс.

Прокуратура намерена проверить соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, организацию детского питания, а также качество оказания услуг поставщиком.

Ранее в подмосковной Электростали 14 учеников школы обратились к врачу из-за отравления.