В подмосковной Электростали 14 школьников отравились

В подмосковном городе Электросталь 14 учеников школы обратились к врачу из-за отравления.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту отравления учащихся одной из школ городского округа Электросталь. По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 14 школьников», — говорится в заявлении.

В ходе проверки прокуратура Электростали даст правовую оценку действиям образовательного учреждения и организации, оказывающей услуги питания.

Ранее сообщалось, что почти 100 детей в подмосковном Красноармейске пожаловались на плохое самочувствие. Предполагается, что они отравились в школах.