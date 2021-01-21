В подмосковной Электростали 14 школьников отравились

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В подмосковном городе Электросталь 14 учеников школы обратились к врачу из-за отравления.
В подмосковной Электростали 14 школьников отравились
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту отравления учащихся одной из школ городского округа Электросталь. По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 14 школьников», — говорится в заявлении.

В ходе проверки прокуратура Электростали даст правовую оценку действиям образовательного учреждения и организации, оказывающей услуги питания.

Ранее сообщалось, что почти 100 детей в подмосковном Красноармейске пожаловались на плохое самочувствие. Предполагается, что они отравились в школах.

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