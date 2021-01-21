В подмосковной Электростали 14 школьников отравились
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
«Прокуратура Московской области организовала проверку по факту отравления учащихся одной из школ городского округа Электросталь. По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 14 школьников», — говорится в заявлении.
В ходе проверки прокуратура Электростали даст правовую оценку действиям образовательного учреждения и организации, оказывающей услуги питания.
Ранее сообщалось, что почти 100 детей в подмосковном Красноармейске пожаловались на плохое самочувствие. Предполагается, что они отравились в школах.