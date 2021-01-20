Почти 100 детей пожаловались на плохое самочувствие в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.
«В медицинские организации городского округа Красноармейск с жалобами на плохое самочувствие обратились 96 детей», — говорится в заявлении.
Предполагается, что речь идёт об отравлении, в связи с чем «пищеблоки в школах обработаны и продезинфицированы».
Отмечается, что по фактам случившегося проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске возбудили дело после отравления воспитанников школы-интерната.