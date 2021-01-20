Почти 100 детей пожаловались на плохое самочувствие в Подмосковье

Короткая ссылка
Один ребёнок был госпитализирован и ещё 96 обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие в подмосковном Красноармейске.
Почти 100 детей пожаловались на плохое самочувствие в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.

«В медицинские организации городского округа Красноармейск с жалобами на плохое самочувствие обратились 96 детей», — говорится в заявлении.

Предполагается, что речь идёт об отравлении, в связи с чем «пищеблоки в школах обработаны и продезинфицированы».

Отмечается, что по фактам случившегося проводится проверка. 

Ранее сообщалось, что в Хабаровске возбудили дело после отравления воспитанников школы-интерната.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить