Почти 100 детей пожаловались на плохое самочувствие в Подмосковье

Один ребёнок был госпитализирован и ещё 96 обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие в подмосковном Красноармейске.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования.

«В медицинские организации городского округа Красноармейск с жалобами на плохое самочувствие обратились 96 детей», — говорится в заявлении.

Предполагается, что речь идёт об отравлении, в связи с чем «пищеблоки в школах обработаны и продезинфицированы».

Отмечается, что по фактам случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске возбудили дело после отравления воспитанников школы-интерната.