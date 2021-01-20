Дело возбуждено в Хабаровске после отравления воспитанников школы-интерната

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В Хабаровске устанавливаются обстоятельства заражения кишечной инфекцией воспитанников и сотрудников школы-интерната.
Дело возбуждено в Хабаровске после отравления воспитанников школы-интерната
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание людей»)», — говорится на сайте СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, «случаи подозрения на острую кишечную инфекцию выявлены у 20 детей, двух работников столовой и одного работника школы».

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