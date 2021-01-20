В школе-интернате в Хабаровске произошла вспышка кишечной инфекции произошла среди воспитанников. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

«В Хабаровске прокуратура проверяет соблюдение прав воспитанников школы-интерната в связи с обнаружением кишечной инфекции», — говорится в сообщении,

В ведомстве рассказали, что согласно предварительной информации, «случаи подозрения на острую кишечную инфекцию выявлены у 20 детей, двух работников столовой и одного работника школы».

Отмечается, что вспышка произошла в школе-интернате №2.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области начали проверку по факту появления в интернете данных об отравлении 27 детей в двух детских садах.