В школе-интернате в Хабаровске произошла вспышка кишечной инфекции

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В школе-интернате в Хабаровске произошла вспышка кишечной инфекции произошла среди воспитанников. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.

«В Хабаровске прокуратура проверяет соблюдение прав воспитанников школы-интерната в связи с обнаружением кишечной инфекции», — говорится в сообщении,

В ведомстве рассказали, что согласно предварительной информации, «случаи подозрения на острую кишечную инфекцию выявлены у 20 детей, двух работников столовой и одного работника школы».

Отмечается, что вспышка произошла в школе-интернате №2. 

Ранее сообщалось, что в Ивановской области начали проверку по факту появления в интернете данных об отравлении 27 детей в двух детских садах.

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