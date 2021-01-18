В Ивановской области начата проверка по факту отравления в детсадах

В Ивановской области начали проверку по факту появления в интернете данных об отравлении 27 детей в двух детских садах, сообщает региональная прокуратура.

«По поручению прокуратуры области прокуратурами Ленинского и Октябрьского районов города Иваново начата проверка по размещённой в сети интернет информации о заболевании воспитанников детских садов №2 и 186 областного центра», — говорится в сообщении.

В ходе инспекции в детсадах будет проверено соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства об образовании.

По данным местных СМИ, симптомы отравления появились у 27 детей, шестерым из которых поставили диагноз «ротавирусная инфекция».

В региональном главке Следственного комитета также инициировали проверку по данному факту.

В декабре 2020 года вспышка острой кишечной инфекции произошла в детсаду в Иркутской области.