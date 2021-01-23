В Башкирии прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Башкирии выявили 168 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В Башкирии прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Общее количество заболевших составило 22 906. Выздоровели 17 334, в том числе 104 за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Татарстане зафиксировали 90 случаев COVID-19 за сутки. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на республиканский оперштаб.

Всего в регионе зарегистрировано 15 365 случаев коронавируса. Выписаны 11 757 человек, включая 98 за минувшие 24 часа.

Ранее иммунолог Валерий Черешнев дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.

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