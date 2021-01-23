В Удмуртии оценили ситуацию с пандемией

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За сутки в Удмуртии выявили 185 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, заявили в пресс-службе главы и правительства республики.
В Удмуртии оценили ситуацию с пандемией
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Отмечается, что за сутки выздоровели 189 пациентов.

Всего на 23 января в регионе зарегистрировано 24 397 лабораторно подтверждённых случаев коронавируса. Выписаны 20 348 человек.

Также стало известно, что в Пермском крае за сутки выявили 296 случаев COVID-19. Об этом сообщает kp.ru. Общее количество заболевших достигло 37 183.

В региональном оперштабе приняли решение продлить ограничения до 7 февраля. В частности, режим самоизоляции по-прежнему должны соблюдать жители старше 65 лет и граждане из группы риска.

Ранее иммунолог Валерий Черешнев дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.

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