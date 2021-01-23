В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом

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За сутки в Крыму выявили 238 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • РИА Новости

«Из общего количества заболевших 179 выявлены при обращении за медицинской помощью, 59 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — цитирует его РИА Новости Крым.

С начала пандемии количество заболевших коронавирусом на полуострове достигло 30 921. Выздоровели 25 022, за последние 24 часа — 286.

Также стало известно, что в Севастополе за сутки зафиксировали 98 случаев COVID-19. Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Выписаны 94 пациента. Всего в городе заболели 8905.

Ранее иммунолог Валерий Черешнев дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.

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