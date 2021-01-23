Аксёнов привился от коронавируса

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Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что привился от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V».
Аксёнов привился от коронавируса
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«Сегодня привился вакциной «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») от коронавирусной инфекции совместно с коллегами. Вакцина безопасна и эффективна, что подтверждается и исследованиями, и на практике», — написал он в Facebook.

Аксёнов вакцинировался в поликлинике Симферопольской городской больницы №7.

Он призвал крымчан пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы победить пандемию.

Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов сделал прививку от коронавируса.

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