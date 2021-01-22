Рязанский губернатор сделал прививку от коронавируса

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сделал прививку от коронавируса, сообщает правительство региона.

«22 января в ходе посещения пункта вакцинации в поликлиническом отделении «Городская поликлиника №2» ГБУ РО «Областная клиническая больница им. Н.А. Семашко» губернатор Николай Любимов сделал прививку от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Также прививку сделал и министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

Губернатор провёл осмотр пункта вакцинации, а также пообщался с гражданами, пришедшими сделать прививку.

23 декабря 2020 года глава Красноярского края Александр Усс заявил, что вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19.