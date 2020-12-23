Красноярский губернатор вакцинировался от COVID-19

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Глава Красноярского края Александр Усс заявил, что вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19.
Красноярский губернатор вакцинировался от COVID-19
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции.

«Я прививку сделал. Хотя меня предупреждали о некоторых возрастных ограничениях... Во время одной из командировок в Москву... Всё прошло нормально — я сделал и забыл, никаких симптомов и последствий. Второй компонент через 22 дня мне поставили с таким же результатом», — отметил Усс.

Вместе с этим он добавил, что к настоящему времени в регион поступило почти 2,5 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в воинских частях в Сибири началась вакцинация от коронавируса спецназа.

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