Красноярский губернатор вакцинировался от COVID-19

Глава Красноярского края Александр Усс заявил, что вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции.

«Я прививку сделал. Хотя меня предупреждали о некоторых возрастных ограничениях... Во время одной из командировок в Москву... Всё прошло нормально — я сделал и забыл, никаких симптомов и последствий. Второй компонент через 22 дня мне поставили с таким же результатом», — отметил Усс.

Вместе с этим он добавил, что к настоящему времени в регион поступило почти 2,5 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в воинских частях в Сибири началась вакцинация от коронавируса спецназа.