В воинских частях в Сибири началась вакцинация от коронавируса спецназа

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Вакцинация от коронавируса началась в соединениях и воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири.
В воинских частях в Сибири началась вакцинация от коронавируса спецназа
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

По данным пресс-службы ЦВО, первыми вакцину получили военнослужащие спецназа.

«Всего для спецназа поступило более 300 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Вакцинация личного состава первым компонентом будет проведена до 25 декабря», — цитирует РИА Новости сообщение.

18 декабря «Крыминформ» сообщал, что экипажи боевых кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также ряд других военнослужащих будут привиты от коронавирусной инфекции второй партией вакцины, доставленной в ЮВО.

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