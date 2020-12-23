В воинских частях в Сибири началась вакцинация от коронавируса спецназа

Вакцинация от коронавируса началась в соединениях и воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в Сибири.

По данным пресс-службы ЦВО, первыми вакцину получили военнослужащие спецназа.

«Всего для спецназа поступило более 300 доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Вакцинация личного состава первым компонентом будет проведена до 25 декабря», — цитирует РИА Новости сообщение.

18 декабря «Крыминформ» сообщал, что экипажи боевых кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также ряд других военнослужащих будут привиты от коронавирусной инфекции второй партией вакцины, доставленной в ЮВО.