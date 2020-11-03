Воробьёв сообщил, что после второй прививки от коронавируса у него появились антитела

Короткая ссылка
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что после повторной вакцинации его организм дал иммунный ответ.
Воробьёв сообщил, что после второй прививки от коронавируса у него появились антитела
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360», после второго укола у губернатора появились антитела.

«Вчера замерил антитела. После первой (прививки) не было на 20-й день, но после второй прививки — буквально через три дня. Только после первой прививки у меня была температура, а теперь ничего. Наверное, только сутки чувствовал последствия — голова была тяжёлой», — поделился в беседе с главой Красногорского городского округа Эльмирой Хаймурзиной Андрей Воробьёв.

Губернатор также отметил, что в регионе продолжается активная работа в сфере здравоохранения, которая поможет не допустить трудностей с госпитализацией пациентов. Количество заболеваний коронавирусом в регионе остаётся на высоком уровне, но не растёт стремительно.

Ранее стало известно, что власти Москвы потратят на массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции 10 млрд рублей в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить