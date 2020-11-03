Воробьёв сообщил, что после второй прививки от коронавируса у него появились антитела

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что после повторной вакцинации его организм дал иммунный ответ.

Как передаёт телеканал «360», после второго укола у губернатора появились антитела.

«Вчера замерил антитела. После первой (прививки) не было на 20-й день, но после второй прививки — буквально через три дня. Только после первой прививки у меня была температура, а теперь ничего. Наверное, только сутки чувствовал последствия — голова была тяжёлой», — поделился в беседе с главой Красногорского городского округа Эльмирой Хаймурзиной Андрей Воробьёв.

Губернатор также отметил, что в регионе продолжается активная работа в сфере здравоохранения, которая поможет не допустить трудностей с госпитализацией пациентов. Количество заболеваний коронавирусом в регионе остаётся на высоком уровне, но не растёт стремительно.

Ранее стало известно, что власти Москвы потратят на массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции 10 млрд рублей в 2021 году.