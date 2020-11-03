В Москве выделят 10 млрд рублей на массовую вакцинацию от COVID-19

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Власти Москвы потратят на массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 10 млрд рублей в 2021 году. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэра столицы.
В Москве выделят 10 млрд рублей на массовую вакцинацию от COVID-19
  • РИА Новости

«На цели профилактики инфекционных заболеваний в 2021 году планируется выделить 12,7 млрд рублей, из которых на массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции будет направлено 10 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в ноябре-декабре.

Завлабораторией Госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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