В Москве выделят 10 млрд рублей на массовую вакцинацию от COVID-19

Власти Москвы потратят на массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 10 млрд рублей в 2021 году. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэра столицы.

«На цели профилактики инфекционных заболеваний в 2021 году планируется выделить 12,7 млрд рублей, из которых на массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции будет направлено 10 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в ноябре-декабре.

Завлабораторией Госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».