В Москве выделят 10 млрд рублей на массовую вакцинацию от COVID-19
- РИА Новости
«На цели профилактики инфекционных заболеваний в 2021 году планируется выделить 12,7 млрд рублей, из которых на массовую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции будет направлено 10 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в ноябре-декабре.
Завлабораторией Госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».