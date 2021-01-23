СК России одобрил проект о лишении свободы за призывы на акции детей

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Следственный комитет и Верховный суд России концептуально одобрили законопроект о введении уголовной ответственности в виде лишения свободы за призывы к несовершеннолетним принимать участие в незаконных акциях.
СК России одобрил проект о лишении свободы за призывы на акции детей
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Проект депутата Госдумы Евгения Марченко предусматривает наказание для ответственных за вовлечение детей на незаконные акции в виде лишения свободы сроком до пяти лет и до десяти лет лишения свободы — за склонение несовершеннолетних к организации массовых беспорядков.

«Учитывая, что ужесточение ответственности за названные виды противоправной деятельности предлагается из-за возрастающей общественной опасности таких действий, предупреждение которых в полной мере не обеспечивается за счёт применения к нарушителям имеющихся мер административной и уголовной ответственности, законопроект концептуально поддерживается», — говорится в отзыве СК, который приводит РИА Новости.

В Верховном суде сообщили, что рассмотрели проект, к которому есть «замечание юридико-технического характера».

Как уточнил автор инициативы, в настоящее время проект находится на рассмотрении правительства России.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту распространения в социальных сетях призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных митингах 23 января.

В Роскомнадзоре сообщили, что соцсети приступили к удалению адресованных детям призывов участвовать в несанкционированных акциях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что «детей втягивают в политические баталии тогда, когда все другие варианты не работают».

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