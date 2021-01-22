Захарова осудила «втягивание детей в политические баталии»
- РИА Новости
Об этом она написала в своём Facebook.
По её словам, «когда несовершеннолетних зовут на митинги, хорошего не жди».
«Потому что детей втягивают в политические баталии тогда, когда все другие варианты не работают, а значит, идеологи этого процесса будут готовы на всё для достижения своих целей», — заявила Захарова.
Также она призвала россиян сделать всё от них зависящее, чтобы их дети «не стали разменной монетой в этой адской постановке».
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространяемых в соцсетях призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконной акции 23 января.