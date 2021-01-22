Захарова осудила «втягивание детей в политические баталии»

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях 23 января, заявила, что «детей втягивают в политические баталии тогда, когда все другие варианты не работают».
Захарова осудила «втягивание детей в политические баталии»
  • РИА Новости

Об этом она написала в своём Facebook.

По её словам, «когда несовершеннолетних зовут на митинги, хорошего не жди».

«Потому что детей втягивают в политические баталии тогда, когда все другие варианты не работают, а значит, идеологи этого процесса будут готовы на всё для достижения своих целей», — заявила Захарова.

Также она призвала россиян сделать всё от них зависящее, чтобы их дети «не стали разменной монетой в этой адской постановке».

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространяемых в соцсетях призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконной акции 23 января.

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