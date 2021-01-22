Число пострадавших при ЧП на предприятии Татарстана возросло до трёх

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Число пострадавших в результате аварии на нефтяном предприятии Татарстана увеличилось до трёх, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.
Число пострадавших при ЧП на предприятии Татарстана возросло до трёх
  • РИА Новости

«Ещё один рабочий получил перелом плечевой кости и ушиб грудной клетки, у второго — водителя большегруза (компрессор) — ссадины. Оба обратились в больницу самостоятельно. Таким образом, всего погибли два и пострадали три человека», — цитирует его РИА Новости.

По данным прокуратуры, двое погибших работали непосредственно с ёмкостью установки предварительного спуска воды, которая впоследствии разорвалась, а пострадавшие выполняли другую работу и находились на некотором расстоянии от места ЧП.

Ранее сообщалось о двух погибших и одном пострадавшем в результате ЧП. По данным издания «Реальное время», погибшим рабочим было 47 и 49 лет.

Пострадавший с травмами верхних и нижних конечностей и грудной клетки находится в тяжёлом состоянии в больнице города Набережные Челны.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

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