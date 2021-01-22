В Татарстане рассказали о состоянии пострадавшего при ЧП на предприятии

Пострадавший при инциденте с разрывом ёмкости на предприятии в Сармановском муниципальном районе Татарстана находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

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«Пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен в БСМП (больница скорой медицинской помощи. — RT) города Набережные Челны», — приводит ТАСС сообщение. Уточняется, что пострадавший получил травмы верхних и нижних конечностей, а также грудной клетки. Как сообщили ранее в пресс-службе прокуратуры Татарстана, два человека погибли в результате инцидента на предприятии в республике. По данным издания «Реальное время», погибли двое рабочих 47 и 49 лет.