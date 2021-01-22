Два человека погибли при ЧП на предприятии в Татарстане

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Два человека погибли в результате инцидента на предприятии в Татарстане, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.
Два человека погибли при ЧП на предприятии в Татарстане
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«По поводу ЧП, там произошёл разрыв ёмкости, взрыва не было. В результате, по предварительной информации, двое погибли, один человек пострадал», — сказали в ведомстве.

Ранее источник агентства сообщил, что разрушение резервуара произошло при проведении испытания воздухом установки предварительного сброса воды на предприятии ООО «Малые нефтяные компании Татарстана» в Сармановском районе.

Сообщалось о госпитализации пострадавшего с травмами верхних и нижних конечностей и грудной клетки.

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