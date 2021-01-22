Два человека погибли при ЧП на предприятии в Татарстане
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«По поводу ЧП, там произошёл разрыв ёмкости, взрыва не было. В результате, по предварительной информации, двое погибли, один человек пострадал», — сказали в ведомстве.
Ранее источник агентства сообщил, что разрушение резервуара произошло при проведении испытания воздухом установки предварительного сброса воды на предприятии ООО «Малые нефтяные компании Татарстана» в Сармановском районе.
Сообщалось о госпитализации пострадавшего с травмами верхних и нижних конечностей и грудной клетки.