Два человека погибли при ЧП на предприятии в Татарстане

Два человека погибли в результате инцидента на предприятии в Татарстане, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

«По поводу ЧП, там произошёл разрыв ёмкости, взрыва не было. В результате, по предварительной информации, двое погибли, один человек пострадал», — сказали в ведомстве.

Ранее источник агентства сообщил, что разрушение резервуара произошло при проведении испытания воздухом установки предварительного сброса воды на предприятии ООО «Малые нефтяные компании Татарстана» в Сармановском районе.

Сообщалось о госпитализации пострадавшего с травмами верхних и нижних конечностей и грудной клетки.