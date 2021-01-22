В Татарстане возбудили дело в связи с ЧП на предприятии

В Татарстане возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах в связи с разрывом ёмкости на предприятии в Сармановском муниципальном районе. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК России (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах)», — говорится в пресс-релизе.

В СК уточнили, что хлопок произошёл во время пневматических испытаний ёмкости на предприятии «Малые нефтяные компании Татарстана». Один рабочий 1973 года рождения был госпитализирован.

На месте ЧП работают следователи, решается вопрос о проведении экспертиз.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате инцидента на предприятии в Татарстане. По данным издания «Реальное время», погибшим рабочим было 47 и 49 лет.

Пострадавший с травмами верхних и нижних конечностей и грудной клетки находится в тяжёлом состоянии в больнице города Набережные Челны.