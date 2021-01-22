В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
58 заболевших проходят лечение в больницах, 238 — амбулаторно на дому.
Общее количество случаев заболевания коронавирусом в регионе достигло 37 183.
Также стало известно, что в Нижегородской области зафиксировали 491 заболевшего. С начала пандемии заболел 80 161 человек, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства. Выздоровели 72 420 жителей.
Ранее иммунолог Валерий Черешнев дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.