В Пермском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Пермском крае выявили 296 случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

58 заболевших проходят лечение в больницах, 238 — амбулаторно на дому.

Общее количество случаев заболевания коронавирусом в регионе достигло 37 183.

Также стало известно, что в Нижегородской области зафиксировали 491 заболевшего. С начала пандемии заболел 80 161 человек, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства. Выздоровели 72 420 жителей.

Ранее иммунолог Валерий Черешнев дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.