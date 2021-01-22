Врач дала рекомендации пожилым гражданам по режиму самоизоляции

Основатель Центра формирования здорового образа жизни и кандидат медицинских наук Ирина Добрецова дала рекомендации пожилым гражданам по режиму самоизоляции.

В беседе с «Вечерней Москвой» она отметила, что пока не стоит посещать общественные места с большим скоплением людей, торговые центры, пользоваться общественным транспортом, если не сделана прививка. Нежелательно посещать магазины.

Вместе с тем, считает эксперт, выходить на улицу для небольших прогулок там, где нет людей, иногда необходимо.

«Чем старше человек становится, тем больше у него проблем с мышцами. Просто ходьба не даёт нагрузку, достаточную для мышечной системы. Так что её нужно обязательно тренировать. Остальные заболевания можно корректировать с помощью таблеток», — отметила Добрецова.

Она также напомнила о важности правильного питания.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки в России зафиксировали 21 513 случаев заболевания коронавирусом.