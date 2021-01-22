В Приморском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.
Количество выздоровевших выросло на 223 и составило 25 818.
На прививку от коронавируса жители могут записаться в поликлинике и через портал госуслуг.
Также стало известно, что в Тамбовской области зарегистрировали 158 случаев COVID-19 за последние 24 часа. Всего на госпитализации находятся 715 пациентов.
На карантине на дому под медицинским наблюдением — 1979 человек, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный штаб.
Ранее иммунолог Валерий Черешнев дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.