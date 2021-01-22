В Приморском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Приморском крае выявили 223 случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 34 394.
В Приморском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное правительство.

Количество выздоровевших выросло на 223 и составило 25 818.

На прививку от коронавируса жители могут записаться в поликлинике и через портал госуслуг.

Также стало известно, что в Тамбовской области зарегистрировали 158 случаев COVID-19 за последние 24 часа. Всего на госпитализации находятся 715 пациентов.

На карантине на дому под медицинским наблюдением — 1979 человек, передаёт «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный штаб.

Ранее иммунолог Валерий Черешнев дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.

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