В Краснодаре заработали мобильные пункты вакцинации от COVID-19

В Краснодаре начали работу выездные прививочные бригады, которые станут вакцинировать граждан от COVID-19.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Для получения прививки в мобильном пункте нужны паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Пройти вакцинацию можно и в поликлинике по месту жительства. Требуется предварительная запись.

Также стало известно, что в Тюменскую область поступило 10 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на главу региона Александра Моора.

До конца января ожидается поступление ещё 17 тыс. доз, в феврале — 47 тыс.

«Это значительные цифры, и мы можем перейти от вакцинации групп повышенного риска к массовой вакцинации от COVID-19», — отметил Моор.

По его словам, в настоящее время работает 34 пункта, при необходимости будут открыты ещё.

Ранее иммунолог Валерий Черешнев дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.