В Краснодаре заработали мобильные пункты вакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
В Краснодаре начали работу выездные прививочные бригады, которые станут вакцинировать граждан от COVID-19.
В Краснодаре заработали мобильные пункты вакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Для получения прививки в мобильном пункте нужны паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Пройти вакцинацию можно и в поликлинике по месту жительства. Требуется предварительная запись.

Также стало известно, что в Тюменскую область поступило 10 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на главу региона Александра Моора.

До конца января ожидается поступление ещё 17 тыс. доз, в феврале — 47 тыс.

«Это значительные цифры, и мы можем перейти от вакцинации групп повышенного риска к массовой вакцинации от COVID-19», — отметил Моор.

По его словам, в настоящее время работает 34 пункта, при необходимости будут открыты ещё.

Ранее иммунолог Валерий Черешнев дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить