В Краснодаре заработали мобильные пункты вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Для получения прививки в мобильном пункте нужны паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Пройти вакцинацию можно и в поликлинике по месту жительства. Требуется предварительная запись.
Также стало известно, что в Тюменскую область поступило 10 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на главу региона Александра Моора.
До конца января ожидается поступление ещё 17 тыс. доз, в феврале — 47 тыс.
«Это значительные цифры, и мы можем перейти от вакцинации групп повышенного риска к массовой вакцинации от COVID-19», — отметил Моор.
По его словам, в настоящее время работает 34 пункта, при необходимости будут открыты ещё.
Ранее иммунолог Валерий Черешнев дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.