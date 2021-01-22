В Подмосковье началась мобильная вакцинация от COVID-19

В Московской области началась мобильная вакцинация от COVID-19. Передвижные пункты работают по всему региону.

Об этом сообщает телеканал «360».

Чтобы сделать прививку на работе, необходимо заранее записаться и согласовать процедуру с руководством. Если такой возможности нет, вакцинироваться можно без записи в торговых центрах. Требуются паспорт и полис ОМС.

В частности, мобильные пункты открылись в Одинцове, Химках, Дмитрове, Балашихе, Домодедове и Люберцах.

Также стало известно, что в Мурманской области вакцинировались более 2,1 тыс. человек. Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперштаб.

Среди сделавших прививку — преимущественно сотрудники медицинских и образовательных организаций, социальных учреждений.

Ранее иммунолог Валерий Черешнев дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.