Защита ходатайствует о рассмотрении дела бизнесмена Быкова присяжными

Защита красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства, подала ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных. Об этом сообщил адвокат предпринимателя Алексей Прохоров.

«Мы подали ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных», — цитирует РИА Новости Прохорова.

Ранее сообщалось, что в Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении Быкова.

28 октября красноярскому предпринимателю Анатолию Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству бизнесмена.

По версии следствия, в период времени до 27 сентября 2004 года у Быкова на почве личных неприязненных отношений возник преступный умысел, направленный на убийство учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов.

В конце августа сообщалось, что Быков стал фигурантом дела по факту убийства в 2004 году.

Бизнесмену также было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом и организации двойного убийства в 1994 году.