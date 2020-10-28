Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили ещё одно обвинение
- © РИА Новости / Григорий Сысоев
Об этом сообщает СК России.
«Следственными органами... предъявлено обвинение Анатолию Быкову в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК России (подстрекательство к совершению убийства по найму)» — указывается в заявлении.
По версии следствия, в период времени до 27 сентября 2004 года у Быкова на почве личных неприязненных отношений возник преступный умысел, направленный на убийство учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов.
В связи с этим, как указывает СК, Быков предложил знакомому совершить убийство потерпевшего. Предполагается, что стороны договорились, что за убийство бизнесмен заплатит $50 тыс.
«Киллер стал выслеживать потерпевшего и в утреннее время 18 января 2005 года... из пистолета ТТ произвёл в мужчину не менее четырёх смертельных выстрелов», — говорится в сообщении.
Следователи указывают, что при дальнейшей встрече Быков заплатил знакомому за убийство учредителя фирмы часть денежных средств в сумме $10 тыс.
Ранее адвокат Быкова сообщил о его повторном задержании после того, как 22 октября суд в Красноярске перевёл бизнесмена под домашний арест.
В конце августа сообщалось, что Быков стал фигурантом дела по факту убийства в 2004 году.
Бизнесмену также было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом и организации двойного убийства в 1994 году.