Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили ещё одно обвинение

Короткая ссылка
Красноярскому предпринимателю Анатолию Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству бизнесмена.
Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили ещё одно обвинение
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Об этом сообщает СК России.

«Следственными органами... предъявлено обвинение Анатолию Быкову в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК России (подстрекательство к совершению убийства по найму)» — указывается в заявлении.

По версии следствия, в период времени до 27 сентября 2004 года у Быкова на почве личных неприязненных отношений возник преступный умысел, направленный на убийство учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов.

В связи с этим, как указывает СК, Быков предложил знакомому совершить убийство потерпевшего. Предполагается, что стороны договорились, что за убийство бизнесмен заплатит $50 тыс.

«Киллер стал выслеживать потерпевшего и в утреннее время 18 января 2005 года... из пистолета ТТ произвёл в мужчину не менее четырёх смертельных выстрелов», — говорится в сообщении.

Следователи указывают, что при дальнейшей встрече Быков заплатил знакомому за убийство учредителя фирмы часть денежных средств в сумме $10 тыс.

Ранее адвокат Быкова сообщил о его повторном задержании после того, как 22 октября суд в Красноярске перевёл бизнесмена под домашний арест.

В конце августа сообщалось, что Быков стал фигурантом дела по факту убийства в 2004 году.

Бизнесмену также было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом и организации двойного убийства в 1994 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить