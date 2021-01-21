В Ставропольском крае обсудили реализацию нацпроекта «Здравоохранение»

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провёл по видеосвязи рабочее совещание, в рамках которого обсуждалась реализация национальных проектов.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Одной из основных тем стало выполнение задач нацпроекта «Здравоохранение». В регионе реализуется семь программ. Среди приоритетных направлений — модернизация первичного звена медпомощи.

В 2021 году запланировано приобретение 37 передвижных медицинских комплексов. Это мобильные фельдшерско-акушерские пункты, а также флюорографические и маммографические кабинеты. Уже подписаны контракты на поставку 27 единиц техники.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области открыли три фельдшерско-акушерских пункта.