В Ставропольском крае обсудили реализацию нацпроекта «Здравоохранение»

Короткая ссылка
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провёл по видеосвязи рабочее совещание, в рамках которого обсуждалась реализация национальных проектов.
В Ставропольском крае обсудили реализацию нацпроекта «Здравоохранение»
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Одной из основных тем стало выполнение задач нацпроекта «Здравоохранение». В регионе реализуется семь программ. Среди приоритетных направлений — модернизация первичного звена медпомощи.

В 2021 году запланировано приобретение 37 передвижных медицинских комплексов. Это мобильные фельдшерско-акушерские пункты, а также флюорографические и маммографические кабинеты. Уже подписаны контракты на поставку 27 единиц техники.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области открыли три фельдшерско-акушерских пункта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить