В Нижегородской области открылась ещё одна лаборатория для тестирования на коронавирус

В Нижегородской области заработала ещё одна лаборатория для тестирования на коронавирус. Она расположена в Борской центральной районной больнице.

Об этом сообщает newsnn.ru.

В сутки лаборатория может проводить до 1,2 тыс. исследований.

«Создание новой лаборатории позволяет нам сохранять высокий показатель выявляемости заболевания, а значит, повышать эффективность лечения», — сказал губернатор Глеб Никитин.

Всего в регионе на данный момент работает 20 лабораторий.

Ранее иммунолог Валерий Черешнев в беседе с URA.RU дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.