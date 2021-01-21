В Нижегородской области открылась ещё одна лаборатория для тестирования на коронавирус
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru.
В сутки лаборатория может проводить до 1,2 тыс. исследований.
«Создание новой лаборатории позволяет нам сохранять высокий показатель выявляемости заболевания, а значит, повышать эффективность лечения», — сказал губернатор Глеб Никитин.
Всего в регионе на данный момент работает 20 лабораторий.
Ранее иммунолог Валерий Черешнев в беседе с URA.RU дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.