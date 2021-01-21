В Нижегородской области открылась ещё одна лаборатория для тестирования на коронавирус

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В Нижегородской области заработала ещё одна лаборатория для тестирования на коронавирус. Она расположена в Борской центральной районной больнице.
В Нижегородской области открылась ещё одна лаборатория для тестирования на коронавирус
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru.

В сутки лаборатория может проводить до 1,2 тыс. исследований.

«Создание новой лаборатории позволяет нам сохранять высокий показатель выявляемости заболевания, а значит, повышать эффективность лечения», — сказал губернатор Глеб Никитин.

Всего в регионе на данный момент работает 20 лабораторий.

Ранее иммунолог Валерий Черешнев в беседе с URA.RU дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.

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