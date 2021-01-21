В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту отравления школьников
- РИА Новости
Об этом информирует kp.ru со ссылкой на сообщение следственного управления СК России по Самарской области.
Как стало известно ранее, в школе произошла вспышка кишечной инфекции. Изначально сообщалось о 24 отравившихся школьниках. Вскоре стало известно ещё о восьми заболевших работниках пищеблока.
В настоящее время деятельность в корпусе школы, где отравились дети и работники, приостановлена. Все пострадавшие проходят лечение, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Следователи и прокуратура проводят проверку.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде прокуратура проводит проверку по факту отравления семи детей в столовой школы №11.