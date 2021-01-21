В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в Петербурге

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге остаётся напряжённой. С таким заявлением выступила начальник городского отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в Петербурге
  • РИА Новости

«Ситуация по новой коронавирусной инфекции остаётся напряженной... Пока мы не можем достаточно чётко определить, как будет развиваться ситуация дальше», — приводит 78.ru её слова.

Чхинджерия уточнила, что на ситуацию с вирусом повлияли новогодние праздники: долгое время не учились дети, у взрослых были выходные.

«Однако говорить о прогнозе, что мы находимся в фазе снижения, преждевременно. Пока мы не делаем таких прогнозов. До конца января мы должны поработать, поучиться и убедиться в том, что снижение стабильно», — добавила специалист.

Ранее в Санкт-Петербург поступила партия из 62,5 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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