В Петербург поступило более 60 тысяч доз вакцины «Спутник V»

В Санкт-Петербург поступила партия из 62,5 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщили в городской администрации.

Reuters

«Сегодня в Петербург доставлена новая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») — 62 550 доз», — говорится в сообщении. По словам петербургского губернатора Александра Беглова, жители города «активно идут на прививку», наблюдается очень много людей старшего возраста. «Получена значительная партия, значит, процесс вакцинирования продолжится в запланированном режиме», — добавил он. Ранее в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева рассказали о ходе вакцинации от COVID-19.