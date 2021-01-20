В Петербурге рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

В аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева рассказали о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Отмечается, что «в Петербурге набирает обороты прививочная кампания от коронавируса».

«Привиты 27 499 петербуржцев, вакцинация завершена у 4986 человек. Серьёзных осложнений после вакцинации не наблюдалось», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал об объёмах выпуска российских вакцин от COVID-19.

Инфекционист-вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.