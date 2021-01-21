Сторожевой корабль ЧФ «Пытливый» вышел в море на учения

Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» проведёт совместные учения с противокорабельными комплексами «Бал» и «Бастион».

Как передаёт «Новый Севастополь», он будет играть роль корабля условного противника.

«Пытливый» совершает переход в назначенный район в акватории Чёрного моря для отработки комплекса корабельных учений с выполнением задач по ведению условного морского боя одиночным кораблём, а также по противоминной и противовоздушной обороне», — сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что лётчики Восточного военного округа провели учения на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-34.