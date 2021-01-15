Лётчики ВВО провели учения на истребителях Су-35С и Су-34

Лётчики Восточного военного округа провели учения на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-34.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Авиация базируется на аэродроме под Комсомольском-на-Амуре и используется для защиты дальневосточной границы России.

Согласно сценарию манёвров, средства наблюдения за воздушным пространством обнаружили нарушителя госграницы. На его перехват вылетели истребители с управляемыми и неуправляемыми ракетами. Нарушитель не отреагировал на требования покинуть воздушное пространство России, поэтому по нему был открыт условный огонь.

Ранее Nation News сообщало, что корабли Каспийской флотилии провели противовоздушные учения.