Лётчики ВВО провели учения на истребителях Су-35С и Су-34
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Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
Авиация базируется на аэродроме под Комсомольском-на-Амуре и используется для защиты дальневосточной границы России.
Согласно сценарию манёвров, средства наблюдения за воздушным пространством обнаружили нарушителя госграницы. На его перехват вылетели истребители с управляемыми и неуправляемыми ракетами. Нарушитель не отреагировал на требования покинуть воздушное пространство России, поэтому по нему был открыт условный огонь.
Ранее Nation News сообщало, что корабли Каспийской флотилии провели противовоздушные учения.