Диетолог рассказал об особенностях питания в зимнее время

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал об особенностях питания в зимнее время.
Диетолог рассказал об особенностях питания в зимнее время
  • Pixabay

«Инстинктивно зимой мы начинаем потреблять больше жирного мяса и грубых углеводов. Можно так сказать, что идеальной для мороза пищей являются пельмени. В них есть тесто, то есть углеводы, и есть мясо, причём обычно жирное», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, ещё один вариант — картофель с мясом, поскольку зимой это тоже может быть согревающей едой.

Вместе с тем, отметил эксперт, людям не нужно столько тепла в зимнее время, сколько дают эти продукты.

«Когда мы едим такую согревающую еду, то мы повинуемся инстинкту, а в результате тот избыток энергии просто выражается в нарастании веса. В период с сентября по март человек обычно набирает в среднем три-четыре килограмма, а иногда и 13—14 килограммов», — пояснил Гинзбург.

Чтобы переломить тенденцию набора веса, нужно больше двигаться, например ходить в спортзал, считает эксперт.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.

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