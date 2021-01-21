Омбудсмен прокомментировала задержание в Подмосковье двух подростков
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«В настоящее время мы проверяем поступающую информацию, разбираемся в произошедшем. Проводится доследственная проверка. Оба парня характеризуются положительно, в поле зрения органов системы профилактики ранее не попадали», — приводит РИА Новости её слова.
По данным источника в правоохранительных органах, двое подростков при общении в интернете обсуждали подготовку теракта в одной из школ в городе Люберцы.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Тамбове 17-летнего подростка, которого подозревают в подготовке террористического акта.
У него изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы.