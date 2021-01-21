Омбудсмен прокомментировала задержание в Подмосковье двух подростков

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Задержанные по подозрению в подготовке теракта в одной из школ в Подмосковье подростки характеризуются положительно. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
Омбудсмен прокомментировала задержание в Подмосковье двух подростков
  • © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

«В настоящее время мы проверяем поступающую информацию, разбираемся в произошедшем. Проводится доследственная проверка. Оба парня характеризуются положительно, в поле зрения органов системы профилактики ранее не попадали», — приводит РИА Новости её слова.

По данным источника в правоохранительных органах, двое подростков при общении в интернете обсуждали подготовку теракта в одной из школ в городе Люберцы.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Тамбове 17-летнего подростка, которого подозревают в подготовке террористического акта. 

У него изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. 

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